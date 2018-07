Ratatoelje #10 Stooffleis út Eritreä fan Tsegab

Yn de kulinêre searje Ratatoelje fan Finster op Fryslân meitsje Friezen fan ferskillende achtergrûnen in gerjocht mei in ferhaal. Ien fan dy Friezen is studint Tsegab Hebtemariam Hagos. Hy is noch mar 21 jier, mar hat al in hiel libben achter de rêch.