PvdA: "Ynformaasje op húsdoktersplatfoarm is net kompleet"

Neffens steateleden Remco van Maurik en Riek van der Vlugt ûntbrekt it op it platfoarm oan ynformaasje oer it finen fan in hûs, wurk foar partners en help by finansiering. Der wurdt wol trochferwiisd nei taalkursussen fan de Afûk.

De fraksje wol no fan deputearre Schrier witte wêrom't der in kampanje lansearre is, wylst de ynformaasje noch net kompleet is.