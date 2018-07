Harnehal yn Tsjummearum slút takom jier definityf de doarren

De Harnehal yn Tsjummearum giet takom jier definityf ticht. De weningkooperaasje woe de hal ferline jier al slute, mar it doarp wie dêr poer op tsjin. In spesjaal oprjochte stifting naam de eksploitaasje fan it moetingsplak en sporthal oer. Der waard wurke oan in definityf oernameplan.