Nicole Steigenga (20) út Eksmoarre debutearret yn Giro Rosa

Steigenga rydt foar de Italiaanske ploech BePink. "Sy joegen my de kâns om hjir te riden. De kommunikaasje giet hjir foaral yn it Ingelsk." Druk fielt se net. "As ik him útryd, dan is it al moai. Oait wol ik by dit soarte fan wedstriden hiel goed wêze, dat ik dan mei de bêsten meikin. No wol ik gewoan sjen wat ik kin en genietsje."

De Giro Rosa set freed útein mei in ploegetiidrit. "Daliks hawwe we noch in ploegepresintaasje. Dêrnei even in massaasje, ite en dan mar op bêd."

Steigenga hat it hurdfytsen net fan in frjemdenien. De hurdfytsleafhawwers sille har heit, Sierd Steigenga, ek kenne.