Sander Arends nei twadde ronde op Wimbledon

Beide duo's wiene lykweardich yn de earste set. Arends en Middelkoop hiene yn it begjin fan de wedstriid ien breakpoint, en by 6-5 wiene der twa setpoints op 'e opslach fan Nedunchezhiyan. Dy koe se beide fuortservearje en dêrom moast op 6-6 in tiebreak de beslissing jaan. Ek de tiebreak wie lang spannend, mar troch in skitterjende backhand fan Arends op 5-4 waard it ferskil makke.

Knappe follys

De twadde set begûn like spannend as de earste. Arends makke sa no en dan yndruk mei in pear knappe follys, wat him in soad applaus fan it Ingelske publyk opsmiet. By 4-4 wiene der ynienen twa breakpoints op de opslach fan Krajicek, mar Arends en Middelkoop koene de break net meitsje. Dêrnei wiene der foar beide koppels noch mear breakpoints, mar op 'e nij moast in tiebreak de beslissing bringe. Dêryn pakten Arends en Middelkoop rap in foarsprong (5-1) en dat soarge ek foar winst yn de set.

It bliuwt lang spannend

De spanning yn de wedstriid waard der nei de earste twa sets net minder om. Beide koppels pakten oant 5-4 ienfâldich harren eigen opslachbeurten. By dy stân moast Austin Krajicek opslaan, mar in pear machtige returns fan Arends en Middelkoop soargen foar twa matchpoints. Dochs slagge it Krajicek om dy fuort te slaan. Twa games letter wiene der op 'e opslach fan Nedunchezhiyan sels trije matchpoints (0-40), mar op 'e nij koene Arends en Middelkoop it net ôfmeitsje.

Yn de tiebreak wie der wer in rappe foarsprong foar it Nederlânske duo (4-1), en wer koene se dat omsette yn winst fan de tiebreak en dus ek de partij.