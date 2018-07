Peter de Jong: Myn libben is rêden troch Lifelines

"De nije subsydzje is krusjaal foar de wearde fan Lifelines", seit direkteur Saakje Mulder. "Yn dy sin binne wy rêden troch de steatssekretaris, de trije provinsjes, it UMCG en de Rykuniversiteit Grins. Lifelines helpt net allinnich de minsken yn Noard-Nederlân by it sûn âlder wurden. "It jildt foar hiel Nederlân en sels de hiele wrâld. Mar seker ek foar Friezen sitte der eleminten yn dy't ûndersikers brûke kinne om minsken sûnder te meitsjen. "

Unyk yn de wrâld

Wat Lifelines docht, safolle minsken folgje oer safolle jierren is unyk yn de wrâld, fertelt Saakje Mulder. Der binne wol oare gruttere ûndersiken, mar dan hawwe se net trije generaasjes. "Wy binne echt unyk yn de wrâld."

Der hawwe 450 oanfragen west foar gegevens fan Lifelines en 250 publikaasjes. Ien fan de foarbylden fan sa'n ûndersyk is de relaasje longpufkes-obesitas. Fierders is ek bekend wurden troch ûndersyk mei Lifelinesgegevens dat in soad minsken dy't risikofaktoaren hawwe gjin previntive medikaasje krije. En kinst alles deryn belûke, fertelt Mulder. It kin om medyske dingen gean, mar ek om bygelyks wurkleazens.

"Wy fertsjinje gjin jild. Dêrom moatte wy ek subsydzje hawwe. It sammeljen fan de ynformaasje wurdt betelle troch de provinsjes, UMCG, de RUG en VWS. De ûndersiker betellet foar it brûken fan de data. Dêr meitsje wy gjin winst op." En dêrom is de ekstra finansiering needsaaklik, fynt Mulder.