Eastermar 'net feroare' troch Postcodekanjer

"Kwa sfear is der neat feroare." "Minsken tinke dat ynwenners jaloersk binne op de persoanen dy't wol in priis wûn hawwe. Mar dat falt wol ta, elsenien gunt it inoar."

Op it doarpsfeest fan ôfrûne wykein wiene de Eastermarders iepen oer oft de Postcodekanjer ek wat feroare hat yn it doarp. Ek ynwenners sûnder priis jouwe oan it moai te finen dat de oar jild wûn hat. "Eltsenien wol fansels wat winne, mar eltsenien is ek likefolle wurdich. Dat hat neat mei jild te krijen." "Ik haw neat wûn, mar ik fyn it moai om te sjen dat in oar derfan genietsje kin."

It doarpsfeest waard neffens de doarpsbewenners krekt sa fierd as ôfrûne kearen. De Eastermarder lykje wol sunich te wêzen op harren jild, want ekstra rûntsjes of mear hamburgers wie der net by.