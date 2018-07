Fryske sikehûzen krije Roze Lintje foar goede boarstkankersoarch

De sikehûzen yn Ljouwert, Snits, Drachten en op It Hearrenfean hawwe op 'e nij it Roze Lintje krigen fan de Borstkankervereniging Nederland. It lintsje stiet symboal foar goede boarstkankersoarch.

Mei it Roze Lintje kin de kwaliteit fan boarstkankersoarch yn Nederlân metten en mei elkoar ferlike wurde. De Fryske sikehûzen wurkje sûnt ferline jier gear om te kommen ta in provinsjaal boarstkankersintrum. Dat moat yn 2019 klear wêze. De diagnoaze kin dan yn de fjouwer sikehûzen plakfine. Alle operaasjes wurde yn it MCL yn Ljouwert dien.