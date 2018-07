Lifelines kriget miljoenen, mar wat dogge se krekt mei al dat jild?

Lifelines is in ûndersyk wêrby't de sûnens fan minsken fan trije generaasjes út it noarden fan Nederlân ûndersocht wurde oer in perioade fan tritich jier. Sûnt it begjin yn 2006 hawwe yntusken 167.000 noarderlingen harren by it ûndersyk oansletten. Dêrmei beskikt Lifelines oer de grutste data- en biobank fan Nederlân.

Healthy ageing

It doel fan Lifelines is dat der safolle mooglik ûndersyk dien wurdt nei âlder wurden op in sûne manier, oftewol 'healthy ageing'. Sa kin it bedriuw ûndersykje hoe't we sûner âld wurde kinne. Om hjir antwurd op te krijen, sammelet Lifelines de gegevens en lichemsmaterialen fan tûzenen noarderlingen.

De data en materialen wurde beskikber steld foar wittenskiplik ûndersyk. Sa wurdt der bygelyks ûndersyk dien nei bepaalde sykten, de effekten fan (mei)smoken en te swier wêzen. Dêrneist wurde de data brûkt foar it op tiid sinjalearjen, bepalen en ûntstean fan sykten.