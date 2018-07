Kafee-eigener en gemeente botse oer drank- en drugsferklearringen Prins

Eigener Prins sei yn de rjochtbank fan Grins dat de maatregel basearre is op 'los sân' en fynt dat de gemeente ôfgiet op ferhalen 'fan hearren en sizzen'. Der is neffens Prins nea konstatearre dat der yn it kafee drugs ferhannele binne en is dêrom fan miening dat de straf dy't him oplein is 'wol hiel swier' is.

It skeelt Prins sa'n 70 oant 80 persint fan de omset. De oare ynkomsten komme út de snackbar, dy't wol iepenbliuwe mocht. Der wurdt neffens Prins in soad oan dien om te foarkommen dat der wat misgiet en oft der geweldssaken binne, wurdt der adekwaat hannele. Prins sammele boppedat achthûndert ferklearringen yn fan besikers dy't sizze dat se harren yn it kafee feilich fiele.