Iepenbier Ministearje en feroardielde yn heger berop yn 'hânremsaak'

De rjochter fynt bewiisd dat de man ferantwurdlik is foar it feroarsaakjen fan it ûngelok wêrby't Postema om it libben kaam is en de bestjoerder swier lichaamlik letsel tabrocht is. De Grinzer waard yn juny feroardiele ta in jier sel, trije jier minder as de eask fan it IM.

It ûngelok barde trochdat de feroardielde oan de hânrem luts fan it buske dêr't er mei trije oaren ynsiet. It buske fleach dêrnei oer de kop en de bestjoerder rekke swierferwûne.