Miljoenen ferlinge noardlik sûnensûndersyk Lifelines oant 2024

Lifelines, it grutte sûnensûndersyk yn Grinslân, Drinte en Fryslân, kin yn elk gefal trochgean oant 2024. It ministearje fan Folkssûnens, Wolwêzen en Sport (VWS), de trije provinsjes, de Ryksuniversiteit Grins en it UMCG meitsje dat finansjeel mooglik.