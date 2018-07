Brânwacht rydt út foar brân yn loads yn Easterwâlde

Yn ferbân mei de ûntromming fan fee en de winning fan wetter waard noch opskaald nei 'grutte brân'. Doe't it fee gjin gefaar mear rûn, waard it wer in middelbrân. Om it fjoer goed bestride te kinnen, waard it hea mei in kraan út de loads helle. Even letter waard it sein 'brand meester' jûn.