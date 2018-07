Natuerorganisaasjes fine Wrâlderfgoedsintrum "wol hiel heech"

"Wol hiel heech"

"We binne hartstikke bliid mei dit sintrum", seit Arjen Kok fan Natuurmonumenten, "mar it kin neffens it bestimmingsplan in hichte krije fan 30 meter en dat is yn dit gebiet wol hiel heech."

Kok fynt sa'n heech gebou yn Lauwerseach net passen. "De kearnwearden fan it Waadgebiet binne foaral stilte, romte en tsjusternis. Dy binne yn dit part fan it Waad noch oanwêzich en dan soe it eins net goed wêze dat yn dit gebiet sa'n heech gebou komt."