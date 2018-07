Alde jeugdherberch Snits "bûtenkâns" foar Talant

De measte nije bewenners kamen woansdei oan yn harren nije apparteminten. Sa ek Liesbeth Huitema, dy't ien fan de keamers oan de foarkant fan it gebou krigen hat. Neist in wenkeamer hat se in eigen keuken, badkeamer en fansels in sliepkeamer. Se is der wakker wiis mei dat se no in hûs ticht by it wetter hat, want se mei graach fiskje. Al moat se it goeie plakje noch wol efkes fine: "Ik moet eerst de dozen uitpakken. Maar ik doe rustig aan."