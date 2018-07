Bobby Zwaagman ljept yn Grypstsjerk nei earste topklasse-winst

Froulju

Anneke Broersma hold by de froulju Boukje de Boer en Anna Kramer efter har. Broersma ljepte mei har earste sprong nei 14,01 en dat waard net mear ferbettere. De Boer kaam yn de finale ta 13,62 en de bêste sprong fan Kramer wie 12,47.

Junioaren

By de junioaren ljepte Freark Kramer it fierst en dat die er mei syn earste sprong: 18,01. Jesper Demmer kaam mei syn earste sprong ta 17,64 en dat smiet in twadde plak op. Wietse Nauta waard mei 17,63 tredde.

Jonges en famkes

Rutger Haanstra pakte de oerwinning by de jonges mei 15,57. Stefan Douma waard twadde mei 14,77 en Renzo Zwaagman einige mei 14,35 op it tredde plak.

By de famkes gie der oerwinning nei Henrieke Wijnstra. Sy ljepte nei 13,16 meter. Liselotte Veenstra ljepte mei 13,11 nei it twadde plak en Femke Rispens einige as tredde mei 13,09.