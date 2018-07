ChristenUnie hat fragen oer asbestopslach by It Fean

Op it Ecopark De Wierde wurdt jierliks sa'n 15.000 ton oanlevere. Dat stoart wurdt - wannear't it fol sit - fan boppe ôf tichtmakke. It probleem is allinnich, wannear't de bulte noch net fol is, dat dan de asbestdieltsjes troch de loft yn de omjouwing komme kinne.

Dêrom wol de ChristenUnie dat de provinsje ynset op oare wizen om asbest te stoarten. Ek wol de partij witte hoe't it tafersjoch op it stoart op It Hearrenfean regele is.