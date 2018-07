StreetArt-artysten yn Harns moatte keunst tichter by de minksen bringe

Mar dat freget wol in soad tarieding. May wie woansdei eins de hiele dei dwaande mei it meitsjen fan in roaster op strjitte mei tape. Dat roaster moat him helpe om syn skilderij yn de goeie ôfmjittings te meitsjen om ek echt it trijediminsjonale effekt te krijen. Dat wol sizze dat as je der fan in bepaalde kant nei sjogge, dat it dan krekt liket oft der echt djipte yn it keunstwurk sit.