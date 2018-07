Noed oer wenningbou yn lytse doarpen Eaststellingwerf

OoststellingwerfsBelang freget no oft it net mooglik is om yn alle doarpen neffens it ferlet fan wenten te bouwen. Yn de wenfisy fan it fêststelde belied stiet dat 70% fan de wenten yn de grutte kearnen boud wurde moat.

PvdA-wethâlder Fimke Hijlkema sei dat dy wenfisy de basis fan it belied bliuwt, mar dat der ek noch boud wurde sil yn lytse doarpen. De ynteresse foar wenningen yn Elslo groeit bygelyks.