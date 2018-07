'Conference of the birds' oer de oerienkomsten tusken fûgels en Fryske orkesten

Krêft fan it kollektyf

Pruiksma set him no al meardere jierren yn foar de takomst foar de Fryske korpsen en dat wurket. In foarbyld dêrfan is ien fan syn projekten Birds & Brass. "Ik kaam der efter dat korpsen ûnderling hast gjin kontakt hawwe, mar se kampe wol mei deselde problemen. Troch dy korpsen gearwurkje te litten by Brids & Brass binne se as mienskip sterker wurden", seit Pruiksma.

As foarbyld nimt er de gearwurking yn gemeente Opsterlân. Ferskate korpsen binne byinoar kaam, skoallen binne der by belutsen en sa hat it úteinlik 110 nije leden opsmiten. "It is krekt sa as in kloft mei fûgels. As se mei-inoar fleane dan kin rôffûgels harren net pakke. Dat sjochst ek werom yn de foarstelling." Pruiksma fertelt ek dat er dêrom eins syn doel al behelle hat: "Minsken byinoar bringe en ynspirearje, dêr gean ik foar. En dat is wat my oanbelanget al slagge."