Boargemaster en wethâlders Dantumadiel drage tenei spjelde

Symbolyk

Yn it ûntwerp wurdt ferwiisd nei de histoarje en it gemeentewapen fan Dantumadiel. De spjelde wurdt makke fan sulver, dat is in ferwizing nei it spegeljende wetter yn de gemeente. De efterkant fan de spjelde krijt in grouwe struktuer, as ferwizing nei de heger lizzende sângrûnen yn Dantumadiel.