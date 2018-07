Earste peal fan 45 enerzjysunige wenningen by De Pein slein

It plan om 45 enerzjysunige wenningen oan de râne fan De Pein te bouwen is no dochs úteinset. De earste peal is woansdeitemoarn slein foar it hûs fan it pear Cor en Marianne van Staveren. Yn 2013 is it plan De Peinder Mieden presintearre. Dêrnei hat it troch in ferskaat oan tûkelteammen lang duorre foardat it wurk úteinsette koe.