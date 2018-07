Potfisk net ferstoarn troch plestik, mar troch longûntstekking

Ferline wike wiene der al fermoedens dat it grutte bist oan in longûntstekking ferstoarn wie, mar no is it definityf. Ek is dúdlik wurden wat de potfisk yn de lêste dagen foar syn dea meimakke hat. "Het dier was heel erg ziek, en heeft daarom de vaste trekroute van de kudde verlaten", fertelt Lonneke IJsseldijk fan de fakulteit Diergeneeskunde yn Utrecht. "Het is een beetje speculeren of hij dat deed om alleen te gaan sterven of omdat hij te zwak was om verder mee te zwemmen."

Plestik

Der waard earst noch tocht dat de walfisk miskien troch plestik ferstoarn wie, mar dat is net it gefal. "In drie van de vijf potvissen die vorig jaar bij Texel aanspoelden, zat wel plastic. Maar in het dier dat in december bij Domburg aanspoelde, weer niet."