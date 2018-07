Drachtster diskoteek mei eksploitanten fiif jier net yn tsjinst nimme

De boargemaster fan Smellingerlân hie it wurkferbod earder opnaam yn de hoarekafergunning foar Van Bodegom. Dat hie de boargemaster dien nei it fallisemint fan de twa eksploitanten, twa broers. De boargemaster is benaud dat beide by it fallisemint hast in ton oan belestingjild efterhâlden hawwe, en dat se dat fia in konstruksje mei Van Bodegom wytwaskje wolle.