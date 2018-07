NVM-foarsitter Ger Jaarsma hâldt takom jier op

Ek de Fryske ôfdieling hat de brief ûndertekene en is it yn grutte linen eins mei de krityk. Albrecht Kok, fan de Fryske NVM-ôfdieling, fynt it spitich dat it sa giet en dat de brief yn de parse kaam. Hy fynt it prima dat Jaarsma syn termyn ôfmakket, mar freget him ôf oft it handich is mei it op each de lange termyn. De lederied komt tongersdei byelkoar om oer de sitewaasje te praten.