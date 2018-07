Meiwurkers SC Hearrenfean bot skrokken fan bommelding

De meiwurkers fan SC Hearrenfean binne bot skrokken fan de bommelding dy't woansdeitemoarn om healwei seizen by it stadion binnen kaam. Fuortendaliks nei de melding is it feilichheidsprotokol, dat de klup foar ditsoarte situaasjes ynsteld ha, yn wurking gong. De eigen feilichheidsminsken hawwe derfoar soarge dat eltsenien op de hichte is en dat de minsken it stadion sa gau as mooglik ferlitte koene. Dêrnei binne it stadion en de omjouwing ôfsetten.