Iceman-metoade hieltyd mear akseptearre

De iiswetterbehanneling en kâld wettermetoade dy't ûnder oaren de Iceman Wim Hof en ek syn Fryske adept Evert Hettema út Ljouwert tapasse, wurdt hieltyd mear troch it medyske sirkwy akseptearre. Sa is it AMC sikehûs yn Amsterdam mei in ûndersyk úteinset om te sjen oft de Iceman-metoade effektyf genôch is om yn in behannelingspakket opnommen te wurden. Ut eigen ûndersyk hat nammentlik bliken dien dat 30 persint fan de kliïnten, dy't kâld dûse, minder lêst hat fan syktefersom.