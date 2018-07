Ekwadraat jout duorsume ideeën triuw yn 'e rêch

It duorsumheidsbedriuw Ekwadraat komt mei in inisjatyf om ynnovaasjeprojekten dy't lizzen bliuwe by bedriuwen en ynstellings in triuw yn de rêch te jaan. Ekwadraat neamt it de ynnovaasje- challenge. Partijen dy't meidogge, krije training en ynstruksje om harren plannen konkreet te meitsjen en út te fieren.