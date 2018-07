RIVM: Keunstgers skealik foar direkte omjouwing

Dat is neffens de ûndersikers net goed foar it ekosysteem, om't it de biodiversiteit oantaast. Boartsjende bern en húsdieren dy't by fersin grûn binnen krije, rinne gjin gefaar, neffens it ynstitút.

It RIVM hat ûndersyk dien by tsien keunstgersfjilden fan fuotbalklups yn Nederlân dy't bestruid binne mei rubbergranulaat fan âlde autobannen. Dêrby waard de kwaliteit fan it miljeu by de fjilden fergelike mei de miljeukwaliteit fan echte gersfjilden.

''Op diverse locaties overschrijden de concentraties zink, kobalt en minerale olie de geldende normen voor bodem en waterbodem'', neffens it ynstitút.