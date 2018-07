Friezen jouwe Kulturele Haadstêd oant no ta in 6,4

Dêryn giet it ûnder mear oer de wurdearring fan de Friezen foar Kulturele Haadstêd, mar ek oer media-oandacht en besikersoantallen fan de earste eveneminten. Wat dy wurdearring oanbelanget, binne der wol wat ferskillen. Sa jouwe minsken út Ljouwert Kulturele Haadstêd in heger sifer as minsken út de rest fan de provinsje. Ljouwerters wurdearje de eveneminten mei in 6,9, wylst minsken fan bûten de haadstêd in 6,2 jouwe.