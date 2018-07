Epke Zonderland docht wer mei oan it EK turnjen

Turner Epke Zonderland nimt foar it earst sûnt 2015 wer diel oan de Europeeske kampioenskippen turnjen. De spesjalist op 'e rekstôk rjochte him de ôfrûne jierren op de Olympyske Spelen en it WK yn Montreal. Om't er no klear is mei syn stúdzje genêskunde en it EK dit jier pas yn augustus hâlden wurdt, sit dielname der no wol yn.