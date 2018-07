Gemeenteried unanym yn oanbefellingen Lawei-debâkle

De gemeenteried fan Smellingerlân is unanym akkoart gien mei de oanbefellingen fan de ûndersykskommisje om in nij debâkle lykas dat fan De Lawei foar te kommen. De ferbouwing fan it Drachtster teäter koste sa'n seis miljoen euro mear as begrutte. Ferantwurdlik wethâlder Marja Krans trede ôf om de kwestje.