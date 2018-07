Sierd van der Bij oer wetterkrapte yn syn Súd-Afrika: it wie op it rantsje

Mar sûnt in pear dagen jilde de maatregels net mear. "Yn de damen sit no mear wetter as yn 2016. Wetterfallen rinne wer en tunen stean wer yn bloei. It is no winter yn Súd-Afrika. Oars falt der yn de winter genôch wetter, mar dat wie no net sa. Mar gelokkich is wer goed kaam. It wie op it rantsje. Jo moatte der net oan tinke wat der barre soe as in stêd mei 3,5 miljoen ynwenners lykas Kaapstêd sûnder drinkwetter komt te sitten."

Dochs is net elsenien like bliid: "De priis fan wetter is de ôfrûne moannen bot omheechgien. De wetterliedingmaatskippij moast nije techniken ûntwikkelje om oan wetter te kommen. En dy priis giet no net nei ûnderen. Guon minsken binne dêr lulk oer".

It toerisme hat in flinke klap oprûn troch de drûchte. "As der by in hotel gjin wetter yn it swimbad sit, dan bliuwe de gasten fuort". Sierd van der Bij hat wol leard fan de lêste tiid om sels suniger mei wetter om te gean. In pear simpele saken lykas de kraan net rinne litte by it toskboarsteljen, dat docht er noch hieltyd.