GGZ Friesland oanspraaklik steld foar dea kliïnt

De GGZ lit it folgjende witte yn in reaksje: 'Naar aanleiding van de dood van de 28-jarige Arre op 15 maart 2017, willen wij ons medeleven betuigen aan alle nabestaanden van Arre. Voorop staat dat zijn overlijden een tragedie is voor familie en andere naasten. Ook binnen GGZ Friesland, Synaeda en MindUp heeft het diepe impact gehad op betrokkenen, hoewel dat niet in verhouding staat tot het leed van de familie en van Arre zelf'.

De GGZ seit dat se begripe dat de famylje in skuldige oanwize wol. Mar ferfolget dat er 'geen oordeel of onderzoek is dat concludeert dat we verantwoordelijk zijn'. GGZ Friesland heeft zorgvuldig een prisma-onderzoek uitgevoerd waar dit ook uit komt. Dit is diepgaand en systematisch onderzoek volgens geldende richtlijnen. Daarnaast heeft de inspectie voor de gezondheidszorg geoordeeld dat dit adequaat is onderzocht. De inspectie heeft geen aanleiding gezien om nader onderzoek in te stellen. Vanzelfsprekend kunnen er altijd dingen beter. Maar er is geen oorzakelijk verband aangetoond met het overlijden'.