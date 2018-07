UPDATE: Utslaande brân yn Ljouwerter flat ûnder kontrôle, asbest frijkaam

Yn Ljouwert is de brânwacht tiisdei oan it begjin fan de middei útriden foar in útslaande brân yn in heech flatgebou oan it Anjenplein yn de wyk Bilgaard. Bewenners waarden evakuearre. De brânwacht hie it fjoer binnen in oere ûnder kontrôle. By de brân is asbest frijkaam. Dêr wurdt fierder ûndersyk nei dien.