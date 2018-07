''Utlittingen fraksjefoarsitter WB skealik foar polityk''

SDW kaam dêrom mei in moasje weryn't stiet dat Hartog te let en net genôch ôfstân fan syn útlittingen naam hat. Yn de moasje freget SDW oan de fraksje fan Weststellingwerfs Belang om ôfstân te nimmen fan de útlittingen fan Hartog. Fanwege de lange aginda waard de moasje net behannele. It is oer it simmerreses hinne tild. Hartog sels sei dat hy it spitich fynt dat de kwestje net yntern bleaun is.