Oantal selsdeadingen yn Fryslân bliuwt stabyl

It tal selsdeadingen yn Fryslân yn 2017 lei krekt wat heger as de lanlike trochsnee. Yn Fryslân hawwe 13 op de 100.000 minsken harsels tekoart dien, lanlik wie dit 11 op de 100.000 minsken.

Jongeren

Opfallend is dat lanlik sjoen noch nea sa'n soad jongeren oant 20 jier harsels tekoart dien hawwe as yn 2017. Dochs is dit noch altyd de âlderdomskategory wêryn't it minst faak selsmoard pleegd wurdt.

Yn de leeftydskategory fan 50 oant 59 jier wurdt it faakst selsmoard pleegd. Manlju plege mear as twa kear sa faak selsmoard as froulju.

Oare Europeeske lannen

It tal selsdeadingen yn Nederlân leit leger as yn de measte oare Europeeske lannen. In ferklearring hat it CBS dêr net foar.