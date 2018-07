Partijen tekenje akkoart oer ferfier betize persoanen yn Fryslân

Neutraal buske

Op dit stuit rint der yn Fryslân al in pilot om betize minsken te ferfieren. Der wurdt by de pilot op ynset dat betize persoanen net mear troch de plysje ferfierd en opsletten wurde.

It ferfieren mei in plysjewein of ambulânse soarget foar in stigma op betize minsken. Dêrom wurdt yn de pilot in neutraal buske mei helpferlieners nei in melding fan in betize persoan stjoerd, yn stee fan in plysjewein. Betize minsken ha help nedich, sa is it idee.

Der wurdt besocht om by de persoan thús it probleem fuortendaliks op te lossen. Hoe minder prikels foar de betize minsken, hoe better. Wannear't it net mooglik is it probleem direkt op te lossen, wurde de kliïnten mei it neutrale buske ferfierd. Yn it buske sitte helpferlieners fan de GGZ.

Suksesfolle pilot

De pilot wurket goed, fynt Evert Boomsma, projektlieder fan alle tweintich Fryske gemeenten by it ferfier fan betize persoanen. "Wy ha sûnt de start fan de pilot yn april santich ynsetten hân fan it nije buske. De helte fan dizze meldingen koe op lokaasje direkt oplost wurde."

"De betize persoanen hoegden dêrtroch net mei nei it plysjeburo of in GGZ-ynstelling", seit Boomsma. "Dit skeelt de plysje en ambulânse in protte wurk én is foar de kliïnten folle better."