Burgumers meitsje wrâldbol en rinne op '8ste dag' nei Ljouwert

Geramte

"It keunstwurk wêrmei't de Burgumers nei Ljouwert rinne moast echt by it doarp passe", fertelde Lettinga. "It moast wat wurde dêr't de ynwenners fan Burgum grutsk op binne en dat it ferhaal fan Burgum fertelt", sei se. Dat waard in wrâldbol. De bol waard makke fan hout en hat de foarm fan in geramte.

Yn de bol komme fjouwer miniatueren fan echte Burgumer dingen: de tsjerke, de poppestien en de BM'er. De bol hat in trochsneed fan twaenheal meter. Grutter kin ek net, want dan past er net troch de steechjes fan Ljouwert. Op in karke sille de ynwenners fan Burgum de bol mei nei Ljouwert nimme. De ynwenners neame it de Burgumer Mars en se ferwachtsje dat der sa'n trijehûndert minsken meirinne sille.