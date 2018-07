Grandcafé op It Hearrenfean hat it bêste terras fan Nederlân

Publykspriis

Van Heeckeren Grandcafé op It Amelân is twadde wurden by de publykspriis fan de Terras Top 100. It grandcafé yn Nes einige efter Bistro de Oale Ste yn Nijverdal.

Bistro de Oale Ste krige 2.778 stimmen en bleau dêrmei Van Heeckeren Grandcafé rom foar. It grandcafé op It Amelân helle 2.298 stimmen binnen. Kafee Nobel, ek fan It Amelân, einige op it sechsde plak: 1.415 minsken stimden op it kafee yn Ballum.

't Gerecht helle ek de top tsien. It grandcafé op It Hearrenfean einige op it sânde plak mei 1.293 stimmen. Yn totaal hiene 36.000 minsken harren stim útbrocht.