LF2018-kettingevenemint 8ste dag kin noch in soad frijwilligers brûke

It LF2018-evenemint 8ste dag, dat takom snein plakfynt yn de Ljouwerter binnenstêd, kin noch in soad frijwilligers brûke. By 8ste dag wurkje tsientallen projekten mei elkoar oan in fiif oeren duorjende kulturele en sosjale kettingreaksje. Alle skeakels hawwe in eigen plakje op de rûte, en wurde yn beweging set troch de foarige skeakel.