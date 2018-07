Man moat smertejild betelje nei fersprieden âlde neakenfoto's

De fertochte hie de bylden nei in kunde stjoerd. Dêr wiene net allinne de âlde foto's, mar ek it wurkplak en it gesin fan it slachtoffer op te sjen. It slachtoffer seit dat de fertochte har helpe soe om de persoan te finen dy't it filmke ferspraat hat, mar dat er dat net dien hat. Doe hat se in advokaat ynskeakele.

Njonken dat de man smertejild betelje moat, krige er ek in wurkstraf fan fjirtich oeren ûnder betingst, mei in proeftiid fan twa jier.