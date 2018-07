"As je der ferlet fan hawwe, tinke je: hie ik dat no mar wol dien"

Op strjitte hearden we in ferskaat oan reaksjes. Guon minsken fine it oerdreaun: "Wa't syn namme en bertedatum wit, kin alles wol weromfine." Oaren fûnen it krekt in goed idee: "Pas as je der ferlet fan hawwe, tinke je, hie'k dat no mar wol dien..." Ien frou fertelde dat se alle papieren byinoar hat, en fuort meinimme kin as der wat is. "Myn freondinne hat in brân meimakke en doe ha ik sjoen wat in gedoch it is as je net alles by de hân hawwe!"