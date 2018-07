Elfwegentocht: oerstapplak op Ofslútdyk bliuwt fierhinne leech

Op it camperplak by Koarnwertersân is it folle drokker as op it oerstapplak fan de Elfwegentocht. It docht bliken dat ferskate camper-reizgers wol mei it tema duorsumens oan de gong binne. Ferskate campers krije stroom fan sinnekollektoaren op it eigen dak en der binne ek guon dy't blauwe disel tanke, as se de kâns krije. "Ik rij graag op blauwe diesel", fertelt in toerist út Brabân. "Maar er zijn helaas nog maar weinig pompen die het aanbieden." Itselde jildt ek foar de iennichste benzinepomp om de Ofslútdyk. It is net sa dat de pomphâlder der net iepen foar stiet, mar it is de oaljemaatskippij dy't bepaald hokker produkten oanbean wurde.