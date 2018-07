Dûkers fine restanten Wellington bommewerper by It Amelân

De dûkers fûnen yn it wetter fan de Noardsee by It Amelân in wjuk fan de Wellington. Fan it fleantúch is bekend dat de piloat noch hieltyd fermist is. Fierder ûndersyk moat mear dúdlikheid jaan.

In tip fan fiskers hat de dûkers ek op it spoar set fan ien fan de trije fermiste fiskersboaten. De dûkers tinke dat se tichtby Skiermûntseach de houten WL 7 fûn ha. Yn it earste wykein fan augustus wurdt hjir fierder ûndersyk nei dien. Der wurdt dan troch de dûkers live-ferslach fan dien. Yn museum It Fiskershúske is mominteel de tentoanstelling ''De zoektocht naar de verloren schepen van Moddergat'' te sjen.