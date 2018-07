Yn Madurodam yn Den Haag is moandeitemoarn bekendmakke hokker reuzen yn augustus nei Ljouwert komme: de dûker, it famke en de hûn Xolo. It strjitteäterspektakel fan it Frânske Royal de Luxe is it grutste projekt fan LF2018. It is ek foar it earst dat de reuzen in besite bringe oan Nederlân.

De parsekonferinsje is dien. Dy is hjir daliks werom te sjen.