CNV wiis mei ûnderhannelingsresultaat

Oanbesteging

Njonken de direkte ôfspraken oer de behanneling en beleaning fan sjauffeurs, hawwe de fakbûnen ek foar de takomst inkele saken yn gong setten. Sa is derop oantrune om yn de kommende jierren by de oanbesteging yn de gaten te hâlden dat opdrachtjouwers better harren beurs brûke, om sa foar te kommen dat de sjauffeurs betelje moatte foar in oanbesteging dy't mooglikerwiis te leech ynset is. "Daar willen wij samen met de werkgevers voor strijden. Ik denk dat de marktwerking te veel is doorgeschoten. Als je ziet hoe de verschillende bedrijven inschrijven om er toch een goede boterham aan te verdienen, dan denk ik dat de chauffeur daar in de eerste plaats de dupe van is geworden", aldus Chikhi.

Stimming

It ûnderhannelingsresultaat fan de fakbûnen moat noch foarlein wurde oan de leden, en it is oan harren om in beslút te nimmen oer oft se mei dit resultaat libje kinne. Der sille gearkomsten organisearre wurde, dêr't leden útlis krije kinne oer de ôfspraken. Dêrnei komt der in stimmingsperioade, dy't mooglik oanpast wurdt yn ferbân mei de ferskate fakânsjes dy't stadichoan yn Nederlân begjinne.