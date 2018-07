Akkoard yn it streekferfier, staking foarearst fan de baan

Ferline wike leinen bussjauffeurs trije dagen lang it wurk del. Dêrtroch ride it grutste part fan de bussen yn Fryslân net. Moandei soe der op nij bûten de spits staakt wurde. Mar dat giet no net mear troch fanwege it akkoard dat der leit.

Der is ôfsprutsen dat de sjauffeurs der gemiddeld 3 prosint yn it jier op foarút geane en 650 euro ienmalich. Dêrneist krije de bussjauffeurs ekstra skoft en in fermindering fan de wurkdruk. Dat wiene de grutste stroffelstiennen yn de ûnderhannelingen.

It resultaat fan de ûnderhannelingen moat noch wol foarlein wurde oan de leden fan de fakbûnen.