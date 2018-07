Wapene oerfal op restaurant It Hearrenfean

In restaurant yn de Stationsstrjitte op It Hearrenfean is sneintejûn oerfallen. Om 21.30 oere hinne kaam de oerfaller it restaurant binnen en twong it personiel mei in mes om de kassa te iepenjen en om jild te jaan. It is noch ûndúdlik oft der jild bút makke is. De man is dêrnei útnaaid en mooglik yn in blauwe Suzuki Alto sprongen en fuortriden.