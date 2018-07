Drokte by earste keapsnein yn Drachten

De earste keapsnein yn Drachten hat snein, mei troch it moaie waar, in soad minsken lutsen. Hast alle besikers en winkeliers binne tige entûsjast dat ek yn Drachten de winkels no einlik op snein iepen kinne. Jierrenlang waard dit tsjinhâlden troch de gemeenteried. Mar nei de ferkiezingen fan ôfrûne maart stimden it nije kolleezje en de ried der flot mei yn. "Dêr binne we de ried hiel dankber foar", seit Douwe Blom, foarsitter fan ûndernimmersferiening H&I, snein.